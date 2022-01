Reggina: arriva Pezzella, via Faty

Ricardo Faty è vicino a lasciare la Reggina. Lo ha lasciato intendere anche Gianni Rosati, ds della Pistoiese, ai microfoni della Reggina Tv.

“Il mister – ha detto l’ex dirigente amaranto – lo farà giocare nel posto che è stato di Cascione e Allegri. Mi serve un giocatore di grossa personalità, carisma e fisicità. Mi sembra che lui abbia tutte queste caratteristiche”.

Sul fronte entrate, invece, potrebbe arrivare nelle prossime ore l’accelerata decisiva per un centrocampista.

“La Reggina oggi conta – ha scritto Alfredo Pedullà sul suo sito – di chiudere l’operazione per l’arrivo in Calabria del centrocampista Salvatore Pezzella, di proprietà della Roma e in questo momento a Siena.