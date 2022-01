Reggina: arriva Lombardi, comunque vada Laribi sarà fuori lista

Si sta per chiudere il calciomercato della Reggina. Entro le ore 20 gli amaranto contano di far uscire Karim Laribi che, però, non sembra propenso ad accettare la Triestina.

Il calciatore ha un’ora per decidere, l’alternativa è restare a Reggio da fuori lista. La società lo ha già avvertito.

Gli amaranto, indipendentemente da Laribi, sono pronti a depositare l’accordo per l’arrivo di Cristiano Lombardi.

Si tratta di un esterno offensivo-seconda punta che amplia la gamma di scelte a disposizione di Roberto Stellone.