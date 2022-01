Monza-Reggina: nonostante tutto i tifosi amaranto saranno ancora presenti in gran numero

Sarebbe stata un’altra invasione. Un po’ come quella di Como dove la Reggina è stata spinta da oltre un migliaio di sostenitori, a voler dare una stima per difetto considerata un’abbondante presenza di sostenitori in tribuna coperta dopo l’esaurimento dei biglietti per il settore ospiti.

A Monza, con capienza massima dello stadio a 5000 e senza spicchio di impianto riservato ai sostenitori amaranto, i tifosi della Reggina ci saranno lo stesso.

Se ne attendono davvero tanti. La media spettatori del Monza è di circa 3000 spettatori a partita, quindi i margini per poter sostenere gli amaranto, soprattutto da parte dei tanti residenti tra Novara e Lombardia, sono ampi.

E oggi le prime stime sottolineano come la presenza amaranto dovrebbe essere robusta. Tocca alla squadra non dare l’ennesima delusione a chi machina i chilometri per la maglia amaranto.