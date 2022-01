Monza-Reggina, le probabili formazioni

Brescianini, Donato, Machin, Mancuso, Pirola, Scozzarella. È la lista degli indisponibili del Monza. Pur con un elenco così lungo i brianzoli riescono a schierare una squadra fuori dall’ordinario per la Serie B e questo dà la misura di quanto gli investimenti di Berlusconi abbiano dato a Stroppa una vera e propria corazzata.

La Reggina, che non vive certo un momento positivo, proverà a mettere i bastoni tra le ruote ad una squadra che, alle 14. scenderà in campo all’U-Power Stadium che parte con l’obiettivo di far valere il fattore campo ed i pronostici.

Gli amaranto arrivano al match senza Stavropoulos e Rivas che si aggiungono allo squalificato Bianchi.

Cionek non è al meglio, ma potrebbe stringere i denti. In attacco Montalto potrebbe essere preferito a Galabinov in ragione della tipologia della partita.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Caldirola; Pereira, Colpani, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Ramirez, Mota Carvalho. Allenatore: Stroppa.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Lakicevic, Cionek, Loiacono, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Bellomo; Montalto. Allenatore: Toscano