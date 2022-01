Mercato Reggina – Taibi: “Altare? Se lasciasse Cagliari, sarei fiducioso”

La Reggina, nelle prossime ore, dovrebbe annunciare gli arrivi del terzino sinistro Federico Giraudo e dell’attaccante esterno Franco Orozco. Due rinforzi under che rispecchiano fedelmente le linee guida relativi alla campagna di rafforzamento votata all’ingaggio di giovani che abbassino l’età media e diano brio ad una squadra apparsa troppo ferma in alcune fasi del girone d’andata.

Nel giorno in cui è stato ufficializzato il prestito secco di Daniele Liotti al Cosenza, c’è un terzo nome in entrata che corrisponde all’identikit del profilo ricercato per la difesa.

Si chiama Giorgio Altare che, però, quando stava per imbarcarsi verso Reggio (in senso figurati) ha iniziato a giocare titolare nel Cagliari per l’effetto di una serie di contingenze.

Sta giocando bene e un po’ di timore che alla fine i sardi possano trattenere il classe ’98 (è un altro under) c’è, ma Massimo Taibi.

“Altare – ha detto ai microfoni di Vai Reggina su Reggina Tv- è un giocatore che abbiamo contatto. Ho parlato sia con il procuratore che la società. Sia il Cagliari che il procuratore mi hanno dato disponibilità. Ha giocato due gare da titolare a causa delle defezioni che avevano. Se dovesse lasciare la Sardegna, sarei molto fiducioso”.