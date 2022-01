Mercato Reggina: si corre ai ripari, Taibi punta l’over Lombardi

La sconfitta contro il Brescia, seppur con tutte le attenuanti del caso, ha ancora una volta raccontato quanto rischia di farsi problematica la situazione della Reggina. Con all’orizzonte le difficili trasferte di Monza e Terni, gli amaranto rischiano di scivolare ulteriormente indietro in classifica. Una prospettiva, ovviamente, da scongiurare. Anche con forze fresche e calciatori importanti che potrebbero arrivare dal mercato.

Gli amaranto dall’uscita di Liotti in avanti hanno uno slot over libero (potrebbero diventare due con l’addio di Menez). Taibi, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio proverà a colmarlo con un giocafre come Cristiano Lombardi.

Il calciatore, classe 1995, è di proprietà della Lazio. Negli ultimi sei mesi non ha trovato spazio. Nell’anno e mezzo precedente si è disimpegnato con la Salernitanta: 21 presenze e 5 reti per lui.