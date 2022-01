Mercato Reggina: le posizioni di Micai, Lakicevic e Ricci

Over in uscita per la Reggina, ma ovviamente non tutti. Il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, si è espresso su tre elementi che non hanno fatto benissimo in questo avvio di stagione.

Uno è Alessandro Micai. Colui il quale avrebbe dovuto essere il portiere titolare, è stato scavalcato da Turati dopo un’espulsione rimediata a Pisa.

“Alessandro – ha detto Taibi – è un grande professionista che si allena con impegno e serietà, mai una parola fuori posto. È uno dei tre portieri attualmente in rosa, le scelte tecniche poi competono all’allenatore”.

Stop anche alle voci su un possibile addio di Ivan Lakicevic. “No, lui – ha sottolineato Taibi – non si muove”.

Chi si immaginava potesse fare la differenza e invece non l’ha ancora fatta è Federico Ricci. Ritrovarlo nei picchi di qualità avuti nei momenti migliori della carriera significherebbe molto per Mimmo Toscano.

Ha un contratto triennale con il club dello Stretto e, a domanda precisa su una sua permanenza, Taibi non ha dubbi: “Sì. È un calciatore di grande qualità su cui puntiamo molto, insieme al tecnico per questa seconda parte di stagione”.