Mercato Reggina – Centrocampo e attacco: iniziano a venir fuori gli obiettivi

La Reggina vuole ringiovanire la squadra. Vuole farlo con calciatori che siano giovani, pronti e che non comportino esborso economico.

Soluzione che fa pensare senza dubbio a prestiti da squadre di Serie A, che tra l’altro portano in cassa anche premi di valorizzazione e minutaggio che la B elargisce a chi si salva e utilizza under.

Oltre al nome di Orozco dal Lanus (leggi qui) che sarebbe un importante acquisto, gli amaranto hanno messo gli occhi su Riccardo Ciervo. La punta esterna (classe 2002) gioca attualmente nella Sampdoria, in prestito dalla Roma. Con i blucerchiati al momento 7 spezzoni di gara ed un assist. Secondo la Gazzetta del Sud gli amaranto sarebbero in prima fila per accaparrarsene le prestazioni. Per la parte esterna dell’attacco anche Iacoponi del Parma resta un’idea.

Scuola Roma è anche Pezzella del Siena che, secondo il quotidiano, resta un obiettivo nell’ipotesi di uno scambio con Regini. Per la mediana viene fatto il nome del portoghese Lucas Felippe (ventunenne) del Farense. Gioca in Portogallo, ma è cresciuto nell’Hellas Verona.