Giovane, mancino e forte fisicamente, il profilo che corrisponde al nuovo obiettivo della Reggina

Da Menez che arriva in catamarano a giovani che sono quasi sconosciuti. Il cambio di strategie della Reggina suona quasi come un ridimensionamento.

La verità è che, al di là della necessità di ottimizzare i costi, si sta profilando un mercato di gennaio che forse è più a fuoco rispetto a quelle che sono le necessità della categoria.

Anche perché chi c’è già e fino ad ora ha giocato di più non si muoverà. La Reggina, ad esempio, cerca un difensore centrale che sia giovane, mancino e forte fisicamente.

Nessuno, però, toglierà dalla squadra i due titolari: Cionek e Stavropoulos e neanche l’alternativa Loiacono. Ad andare via potrebbe essere Vasco Regini, arrivato come big ma che non ha certo avuto un rendimento all’altezza delle aspettative.

Tanto vale puntare su qualcuno che un paio di stagioni fa Massimiliano Allegri era pronto a far esordire in Serie A.

L’obiettivo per la difesa chiama Luca Coccolo. 187 cm, classe 1998 (dunque ancora under per sei mesi) e con 4 presenze con la maglia della Spal in questo campionato. Ha giù alle spalle tre campionati di Serie C (due con la Juventus Under 23) e da un anno gioca in B. Nello scorso campionato la Cremonese lo volle a gennaio, ma giocò poco (3 presenze). Non arriverebbe come un rinforzo per i primi undici, ma come uno che proverà a sovvertire le gerarchie.