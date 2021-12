Reggina, Tuttosport: Folorunsho e Nicolas Viola

Michael Folorunsho alla Reggina. La pista inizia a diventare sempre più battuta a livello mediatico. Tuttosport, nella sua edizione del 28 dicembre, anticipa la possibilità che il centrocampista possa tornare alla Reggina.

“Partiranno – scrive il quotidiano torinese in riferimento al Pordenone – in tanti e il centrocampista offensivo italo-nigeriano Micahel Folorunsho, 23 anni in prestito dal Napoli, potrebbe essere girato alla Reggina dove giocò nella passata stagione la migliore in carriera (30 gare, 6 gol e 2 assist)”.

E poi c’è spazio nuovamente per uno dei tormentoni degli ultimi mercati. “Il centrocampista Nicolas Viola, 32 anni, ingaggiato – sottolinea Tuttosport – il 20 ottobre dal Bologna, con Mihajlovic fatica a trovar spazio (3 apparizioni per 31′). Viene associato al Brescia, perché Inzaghi lo valorizzò al Benevento e lo voleva già in estate, ma Cellino non è convinto. Alla fine, potrebbero spuntare le calaberesi, Reggina in primis, dove Viola è cresciuto”.

Nicolas Viola ha un ingaggio inavvicinabile per la Reggina, ma l’essere sotto contratto con i felsinei potrebbe favorire l’operazione con un contributo degli emiliani. Tuttavia, non mancano le criticità a partire dalla possibilità di coesistenza con Crisetig, vicecapitano della squadra e fresco di rinnovo contrattuale. Qualora, però, si virasse verso un centrocampo a tre le cose potrebbero anche essere oggetto di valutazioni diverse.

Né Folorunsho, né Viola occuperebbero caselle over. Il primo è under, il secondo è giocatore bandiera. Sul secondo punto occorre ricordare che la questione cambio matricola rispetto alla Reggina calcio viene superata grazie al precedente del Parma, dove poche stagionifa Alessandro Lucarelli veniva considerato giocatore bandiera anche dopo il fallimento.