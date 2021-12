Mimmo Toscano aveva fatto sapere che Jeremy Menez si era allenato regolarmente in settimana dopo i problemi fisici. Il calciatore non è comparso nella lista dei convocati, ma non c’è stata nessuna motivazioni diplomatica per la sua assenza.

Toscano, sottolineando i problemi fisici di Ricci e Tumminello alla base delle loro assenze, ha chiaramente detto che Menez è fuori per “scelta tecnica”.

Parole che lasciano intendere che l’avventura del francese in amaranto potrebbe essere ai titoli di coda,