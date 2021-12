Reggina, Toscano avverte: “Non parlo dei singoli, andiamo fuori obiettivo”

Nell’esperienza di Alfredo Aglietti sulla panchina della Reggina c’è stato qualche passaggio che ha fatto discutere. In alcune conferenze stampa l’allenatore non ha mancato di dire in maniera chiara ciò che pensava di alcuni calciatori e non sempre si è trattato di parole tenere.

Mimmo Toscano, in conferenza stampa, ha scelto un’altra linea. “Se – ha evidenziato – iniziamo a parlare di singoli, andiamo fuori obiettivo. Qua non c’è né zoccolo duro, né zoccolo morbido. Qua c’è una squadra che deve prendere atto della situazione e venirne fuori .Se si fanno dei discorsi individuali difficilmente ne usciremo. Qua tutti insieme ne usciremo. Qua devi andare a pesare la condizione e le dinamiche di gruppo, dare un peso importante a questo”.