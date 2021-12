Reggina, Taibi sul mercato di gennaio: “Tutti e 29 in discussione, interverremo con giocatori di gamba”

Il momento difficile della Reggina ha fatto emergere diverse lacune della squadra di Alfredo Aglietti. Quando ormai ci si avvia verso la metà del mese di dicembre è inevitabile volgere lo sguardo verso il mercato di gennaio, anche se prima ci sono quattro partite di campionato.

Nel corso di Passione Amaranto su Reggina Tv Massimo Taibi si è espresso sul tema. “Un mese fa – ha dichiarato – quando le cose andavano bene dicevo che avevo bisogno di aspettare il 29 dicembre per tirare una riga. Avrei fatto dei nomi diversi, oggi i 29 sono tutti in discussione. Se dobbiamo uscire da questa classifica ci vuole la medicina giusta. Mi sto rendendo conto che quello che avevo pensato tre settimane fa adesso è leggermente cambiato. Sono tutti in discussione, parlavo di uno-due giocatori, può essere che ne dovrò prendere anche altri altri. Tengo a questa società e a questa città e vogliamo fare un campionato importante. Possiamo ambire all’ottavo posto, magari non ci arriveremo, ma fino al 29 farò delle valutazioni e penserò come intervenire nel successivo mese di mercato”.

Chiaro l’orientamento sui nuovi acquisti: “A gennaio dobbiamo intervenire con giocatori di gamba. Ricci, Rivas e Adjapong, però, lo sono. Quest’anno, per un motivo o per un altro, non sono riusciti ad esprimersi. A Lecce c’erano quattro under nell’undici titolare e non è cambiato molto.

