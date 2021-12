Reggina, Taibi su Menez: “È ora che mi venga incontro lui”

Jeremy Menez nelle ultime settimane non ha giocato. L’ennesimo problema fisico lo ha messo fuori gioco, ma in un momento così negativo anche un infortunio contribuisce ad incrementare il senso di negatività verso un giocatore che fino ad ora non ha mai trovato la continuità che si auspicava rispetto alla sua possibilità di fare la differenza.

Sul tema si è espresso Massimo Taibi, ospite di Passione Amaranto su Reggina Tv. “In settimana – ha detto il direttore sportivo – parlerò con Menez. Voglio capire se ha voglia di mettersi in discussione, di dare qualcosa in più a questa squadra. Lui lo avrebbe nelle corde. È un anno e mezzo che lo aspetto, è ora che lui mi viene un po’ incontro. Ho spesso discusso con gli allenatori e non vorrei che un domani dovrò chiedere loro scusa. Lui ci vorrebbe come il pane, affronterò il discorso con lui per capire cosa si può fare”.

