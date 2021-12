Reggina, Taibi scopre gli obiettivi “3-4 giovani pronti e sfoltire la rosa”.

“Un centrocampista, un esterno ed un difensore. Sono ruoli che dobbiamo andare a coprire”. Sono gli obiettivi dichiarati da Massimo Taibi come prioritari per la Reggina che vuole svecchiare innanzi tutto la rosa e sfoltirla.

Ne ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club toccando diversi punti.

PIEDI PER TERRA – “Il nostro obiettivo è sfoltire la rosa. Dobbiamo sostituire chi parte con dei giovani bravi. Non dobbiamo illudere nessuno. Mettendo 3-4 giovani interessanti possiamo fare un buon campionato. Il nostro obiettivo principale è mantenere la categoria, poi a marzo se si potrà puntare in alto lo vedremo. Ci sono società che si rafforzeranno più di noi”.

FOLORUNSHO – “Folorunsho è un giocatore di cui parla tanta gente. Piace a tutti. È del Pordenone, non sappiamo neanche se se ne priva. È di proprietà del Napoli e se qualcuno chiede dei soldi per averlo, noi non pagheremmo il cartellino. Se ci fosse la possibilità, noi siamo in lista. Che lui sia innamorato di Reggio lo so. Se c’è l’1% di possibilità di prenderlo io ci sono. Se non ci si può arrivare, andiamo su altri”.

SCAMBIO LARIBI-SOUNAS “È un’idea. Dobbiamo parlare di Laribi con Toscano, se ci fosse la possibilità non sarebbe neanche male. È un’idea, ma ci sono altre priorità. Vedremo dopo la riunione con Toscano cosa uscirà”.

LIOTTI-COSENZA – “Il giocatore piace a tre squadre di Serie B. Tramite il suo procuratore ci è stato fatto presente che il giocatore vuole più spazio. Non ci sarà un discorso per un ritorno già a gennaio di Situm. Dovesse andare via, prenderemo un giovane”.

FATY – “Ha delle richieste. Se ci si crede ci si deve investire tecnicamente, altrimenti è giusto che vada a giocare”.

PRIMA GLI ESUBERI NELLA PRIMA PARTE DI GENNAIO – “Inizialmente lavoreremo alle cessioni e all’inserimento di qualche giovane. Non ragazzini per fare numeri, ma giocatori che possono fare bene da subito. Se ci sono altre squadre che hanno giocatori in uscita d’altro tipo, vedremo”.

MENEZ – “Sto parlando con un po’ di squadre che l’hanno richiesto, vedremo”.

DIFESA A 4- “Toscano ha individuato questa strategia. A me fa piacere, perché ha dimostrato di non essere integralista. A campionato in corso può anche darsi che si torni a tre”.

DALLE MURA – “Il suo procuratore da due mesi ci dice che il ragazzo è in uscita e che gli piacerebbe Reggio. Non aspetterò a lungo, ma non gli andrò dietro a lungo. C’è una crisi spaventosa e c’è l’imbarazzo della scelta. Noi dobbiamo migliorare questa squadra con giovani bravi”.