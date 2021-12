Reggina: Sounas-Laribi, uno scambio più di opportunità

Ad alcuni tifosi amaranto non è andata giù la cessione di Dimitrios Sounas dopo la promozione in Serie B. Un anno e mezzo fa la Reggina decise di cedere il greco perché aveva troppi over. Un po’ come accaduto con Situm l’estate scorsa.

Il centrocampista ellenico si è preso la soddisfazione di un’altra promozione con il Perugia e ha ritrovato subito la B, pur non avendo praticamente mai trovato spazio con i biancorossi.

Il Perugia, nel mercato di gennaio, cerca un calciatore che giochi sulla trequarti. Gli amaranto hanno Laribi in uscita e per evitare di trovarsi con esuberi senza senso, potrebbero confezionare lo scambio con gli umbri. L’ex Hellas Verona, tra l’altro, è stato allenato da Alvini a Reggio Emilia nella passata stagione.

Sounas sarebbe un centrocampista di passo, rapido che può dare ritmo ad una squadra che di velocità ne ha poca. Toscano, tra l’altro, lo conosce benissimo e lo apprezza. Trattandosi di uno scambio tra over non ci sarebbero neanche problemi di composizione della rosa.