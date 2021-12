Reggina, si parte da un quartetto difensivo inedito

Vigilia di Reggina-Alessandria. Arriva una partita che gli amaranto, se non vogliono complicarsi maledettamente la vita, devono vincere. Lo devono fare, dal fischio iniziale in avanti, tutti i discorsi che hanno animato queste settimane. Non si affrontano due squadre in salute, dato che gli avversari provengono da due ko consecutivi (la squadra di Aglietti da quattro), ma chi ha sicuramente più da perdere sono proprio i padroni di casa.

Aglietti deve fare i conti con assenze importanti. Le squalifiche di Hetemaj e Cionek impongono delle scelte. In mezzo pochi dubbi sul fatto che a sostituire il finlandese sarà Bianchi, chiamato ad affiancare Crisetig.

Dietro dovrebbe trovare una maglia da titolare capitan Loiacono. Il calciatore affiancherà uno tra Stavropoulos e Regini, con il primo favorito, trattandosi di una coppia già vista nella passata stagione.

Verso la conferma Adjapong a destra, con Di Chiara a sinistra. Questo porterebbe a completare un quartetto difensivo che, comunque vadano le cose, sarà assortito con una composizione mai vista.