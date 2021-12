Reggina, per gli esterni fino ad ora è una Caporetto

Il dato era evidente anche quando le cose non andavano bene. Adesso che i risultati sorridono poco alla Reggina, la rilevanza diventa più significativa. Quello che doveva essere un punto di forza della Reggina e del gioco di Aglietti è, fino al momento, una delusione.

Con l’eccezione di Bellomo, che tra l’altro era sul piede di partenza, gli esterni amaranto hanno deluso. Dovevano essere gli uomini in grado di spostare gli equilibri, beneficiando del talento di cui erano accreditati e delle dinamiche del gioco del tecnico.

Aglietti punta molto su esterni alti che siano in grado di lasciare la corsia, accentrarsi e guardare l’area di rigore. Ricci, Laribi e Rivas sembrano essere elementi in grado di spostare gli equilibri, soprattutto se fossero stati in grado di trovare i picchi che hanno contraddistinto il livello della loro carriera.

Oggi sono state pochissime le fiammate di elementi che avrebbero dovuto garantire sprint, qualità nelle giocate e ampliare la proposta di gioco. Sono arrivati pochi gol e pochi assist, da elementi in cui si confidava potessero emergere giocate in grado di fare la differenza.

I fischi per l’ex Hellas Verona e per l’honduregno arrivati contro l’Ascoli sono stati un indicatore significativo delle loro prestazioni, considerato che il pubblico di Reggio è in genere molto paziente.

A cambiare le carte in tavola, nel medio periodo periodo, potrebbe essere l’eventuale scelta di passare ad un modulo che, come visto contro i marchigiani, inizia ad assomigliare di più ad un 4-2-3-1 o 4-3-3. Anche perché nessuno di loro sembra avere caratteristiche ideali per giocare sulla fascia con troppe mansioni di copertura o con il mandato di stringere a centrocampo quando necessario.

Il tempo per invertire la rotta c’è sempre, ma gennaio è più vicino ed è innegabile che senza una variazione del trend saranno fatte valutazioni di un certo tipo.