Reggina, parla Toscano: “Ciò che conta sarà la voglia di ribaltare questo momento”

Prima conferenza stampa pre-partita di Mimmo Toscano dopo il suo ritorno alla Reggina. Sabato gli amaranto andranno a Como.

“I primi giorni – ha rivelato il tecnico – sono stati di studio. I ragazzi erano dispiaciuti per il periodo che stavano attraversando. Ho cercato di parlare individualmente con loro per cercare di trovare la strada giusta per uscire da questo momento. Ho cercato di lavorare soprattutto sui concetti, ma prima va liberata la testa. Dove ho visto posture o segnali d qualcuno che potesse avere bisogno di un confronto, ho cercato di capire cosa voleva. In questi momenti ci sono calciatori introversi che tengono dentro le cose ed in questo momento è la cosa peggiore”.

E poi il monito:” Non dobbiamo cullarci dei punti in classifica. Dobbiamo guardarci alle spalle se un giorno vorremo guardare avanti. Il minimo errore in questo campionato ti fa perdere certezze, un momento positivo può ridarti certezze. La squadra ha qualità e valori che si sono stati persi per strada, il nostro lavoro sarà quello di ripristinarle a prescindere dai principi di gioco. Ciò che conta, al di là dei sistemi di gioco, sono i concetti e la voglia di ribaltare questa fase. Qualche singolo deve ritrovare fiducia. Quello che ho riscontrato è stata la perdita di fluidità nella circolazione della palla, bisognerà capire quale è stato il problema e non credo a motivazioni fisiche”.

La squadra di quest’anno non pare avere le caratteristiche per esprimere quel calcio ad alta intensità che ama Toscano, ma lui sottolinea come oggi i problemi risiedano nella dispersione delle caratteristiche di forza che aveva dimostrato al di là di tutto. “Quando la Reggina ha fatto bene – ha evidenziato – ha mantenuto compattezza ed è una di quelle di qualità a cui faccio riferimento. Domani vedremo in che percentuale sono riuscito ad incidere. L’errore che possiamo fare è non prendere atto che non possiamo stare tranquilli, una volta preso atto ti torna la voglia di voler fare risultato a tutti i costi. Ho visto tante squadre pensare che la prossima l’avrebbero vinta, ma se non costruisci durante la settimana non ce la fai”.

E sul prossimo avversario: ue”Il Come è come tutte le squadre di questo campionato. Ha valori importanti come li abbiamo noi, vivono alla giornata. Non si sono creati grandi aspettative, nonostante abbiano un gruppo di valore con individualità importanti soprattutto nel reparto avanzato.