Reggina: la lista over si fa larga, almeno quattro in partenza

Si è parlato a lungo del fatto che la Reggina nelle ultime due stagioni abbia dovuto fare i conti con l’occupazione delle caselle over. È stata anche la conseguenza di squadre costruite con diversi giocatori d’esperienza, una scelta che in alcune occasioni ha anche mostrato qualche limite.

Ne é un esempio l’inizio di questa stagione dove, in alcune fasi, si è avuta la sensazione che la squadra abbia pagato dazio sotto il profilo del passo con squadre dalla linea verde più accentuata.

A partire dal mercato di gennaio in avanti gli amaranto non dovrebbero avere lo stesso problema che ha portato a scelte rivelatesi azzardate, come la necessità di rinunciare a Situm e mandarlo in prestito al Cosenza per questioni di spazio.

Dalla lista di calciatori nati prima dell‘1 gennaio 1998 sono diversi gli elementi che sono destinati a partire, lasciando diverse caselle libere.

Il primo come è noto è Menez, a seguirlo a ruota dovrebbe esserci Daniele Liotti. Nel novero delle partenze sono candidati ad essere inseriti anche Vasco Regini e Karim Laribi.

Se si considera che gli amaranto acquisteranno soprattutto “under”, è chiaro quanto i problemi di spazio relativi alla lista over resteranno un ricordo e lasceranno margine per qualche eventuale occasione che dovesse profilarsi sul mercato rispetto ad over in uscita da altre formazioni.