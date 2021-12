Reggina, Iiriti: “Società venduta? Prima di venire ho chiesto garanzie”

Si parla spesso di una Reggina che potrebbe essere ceduta, anche solo per una parte del pacchetto azionario. Iriiti, intervenendo a Reggina Tv, ha smentito nuovamente questa prospettiva. “Devo – ha dichiarato – parlare di una cosa inesistente. Non c’è alcun tipo di verità. Si continua a dire che la società è stata venduta o ci sono trattative per una parte del pacchetto azionario. Ma io sarei venuto qui per vendere e andare via? Ho chiesto la garanzia che la società non venisse venduta. Il presidente Gallo mi ha stretto la mano sul fatto che ciò non sarebbe venuto. Né nell’interezza del club, né per una quota. Non so da dove escono queste voci. Per quanto mi riguarda questa sarà l’ultima precisazione sul tema da parte mia”.

“Sono venuto qui – ha rivelato – per sistemare delle situazioni amministrative. Ci sono delle situazioni economiche che non sono tragiche, ma vanno sistemate. Il terreno di gioco è stato appena sistemato a spese esclusive della società”.