Reggina, Iiriti: “A gennaio interverremmo sul mercato, obiettivi? Pensiamo prima a riprenderci”

“Ho visto la squadra, mi sembra che i calciatori sono abbastanza tranquilli e sono carichi come la società”. Lo ha assicurato il direttore generale della Reggina Vincenzo Iiriti nel corso della sua partecipazione alla trasmissione Buongiorno Reggina, in onda su Reggina Tv.

Inevitabile volgere lo sguardo al mercato di gennaio: “A gennaio, soprattutto con il ds, inizieremo a programmare un eventuale mercato. Ci sarà qualche ritocchino con dei movimenti sia in entrata che in uscita. I nostri obiettivi erano quelli di chi ha attrezzato una squadra che vuole puntare ai play off. Oggi l’importante è riprenderci e iniziare a qualche buon risultato. Dopo faremo le valutazioni”.

“Non ci sono screzi – ha aggiunto – all’interno dello spogliatoio. Non ho visto nessuno a prendersi a pugno o qualcuno parlare male di altri. Il calcio è anche questo”.