Reggina, Iacopino sulla crisi amaranto: “Certamente qualcosa è accaduto”

Franco Iacopino ha nel curriculum quarant’anni di Reggina. Nessun dirigente ha un’esperienza così significativa nella storia amaranto, così come non tutto possono vantare dei riconoscimenti Uefa come quello da lui acquisito. Ed ecco perché quando c’è qualcosa da parlare del club di via delle Industrie e di calcio in generale il suo punto di vista è sempre autorevole.

In un’intervista alla Gazzetta del Sud gli è stato chiesto cosa potrebbe essere successo nelle cinque sconfitte consecutive rimediate dagli amaranto prima dell’esonero di Aglietti. “Questo – ha detto l’ex dg – lo può sapere solo chi è dentro, certamente qualcosa è accaduto. Nella mia storia dirigenziale ne ho vissute anche di peggiori. Serve unione tra le componenti e magari anche maggiore riservatezza. Bisogna capire che ci sono momenti in cui i calciatori risentono di ogni possibile problematica”.

E su Gallo: “”Al presidente bisogna essere grati per aver salvo la nostra squadra e aver impiegato capitali importanti. Dobbiamo avere il massimo rispetto per quanto ha fatto. Il consiglio che rivolgo a lui, a tutela e per difensore i suoi sacrifici, è quello di attorniarsi di collaboratori competenza, iniziando a lavorare sul settore giovanile”