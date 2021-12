Reggina, Gallo sul nuovo allenatore: “Se facciamo una scelta non è perché non abbiamo soldi, gli altri non hanno lo stipendio di Guardiola”

“Se prendiamo un tecnico non è perché Gallo non c’ha i soldi. Ma solo perchè conosce l’ambiente, i calciatori e andando a vedere gli altri che sono liberi può essere più utile fare una scelta che non necessità di un periodo di assestamento. Non è che stiamo prendendo Guardiola e allora si può dire che per prendere gli altri non ce lo si può permettere”.

Lo ha detto Luca Gallo in merito alla scelta del nuovo tecnico della Reggina dopo aver annunciato l’esonero di Alfredo Aglietti. Annuncio che potrebbe arrivare in giornata e che presuppone che la scelta potrebbe ricadere su qualcuno che è già stato a Reggio. Il favorito resta Mimmo Toscano che è già sotto contratto con il club amaranto.

“Serve qualcuno – ha evidenziato il presidente – che sappia entrare nella testa dei ragazzi. Deve farlo un allenatore che possa avere un approccio diverso”.