Reggina, Galabinov scalpita

Andrey Galabinov nelle ultime gare è rimasto in panchina. Alfredo Aglietti gli ha preferito Adriano Montalto, scelta giustificata da prestazioni non esaltanti da parte dell’attaccante bulgaro dopo un ottimo avvio.

Più che uno scadimento di forma da parte di uno dei colpi principali del mercato estivo, è sembrato tutto una conseguenza delle prove offerte dalla squadra. Galabinov è un attaccante d’area di rigore, ha necessità di agire per conto di formazioni che restano corte, governano il gioco e sono capaci di portare tanti palloni nell’area di rigore avversaria.

Metterlo in una squadra che resta lunga, che non è in grado di attaccare le seconde palle eventualmente da lui prodotto ocn qualche spizzata o di metterlo nelle condizioni di riempire in maniera proficua l’area di rigore è un aspetto che lo mette in difficoltà-

Contro l’Alessandria Alfredo Aglietti spera di ritrovare una squadra che sia in grado di ritrovare il controllo del gioco e magari di servire le palle giuste per l’attaccante che, dopo aver avuto un ottimo impatto, si è fermato sul piano realizzativo.

Si cercano gol anche da altri ruoli, ma la Reggina conta di poter mantenere quelli dei suoi attaccanti. Galabinov contro l’Alessandria, intanto, potrebbe riprendersi la maglia da titolare.