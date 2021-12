Reggina, De Lillo: “Ci sarà slittamento della B,. Abbiamo votato contro, non è un fatto occasionale”

“Abbiamo da pochi minuti un’accesa assemblea di Lega. Ci sono state molte contrapposizioni, ma si è votato lo slittamento al 15 gennaio. In quella data riprenderemo con Reggina-Brescia, la settimana successiva si andrà a Monza e poi ci saranno i recuperi infrasettimanali che saranno slittati”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Reggina Tv il general manager Fabio De Lillo. “Arriveremo, dopo qualche giornata, a riprendere il cammino da calendario. Ho votato contro questo provvedimento, perché non stiamo parlando di un fatto occasionale. Stiamo parlando di una pandemia che dura da due anni, non sappiamo che situazione ci sarà a gennaio e creerà un precedente. Qualche precedente riteneva che se solo poche squadre avrebbero dovuto recuperare ogni tre giorni avrebbero avuto dei problemi rispetto a chi non lo avrebbe fatto. Dovesse riaccadere il calendario dovrebbe essere spostato ad oltranza. Stiamo dando un messaggio sbagliato all’intera nazione, questa notizia verrà ripresa da tutti i telegiornali in una nazione primatista in Europa per vaccinazioni. Blocchiamo un campionato per i casi di ragazzi giovani e vaccinati. Diamo un segnale alterato, come ci fosse una situazione drammatica. I contagi aumentano, ma sono asintomatici grazie al vaccino”.