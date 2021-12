Reggina, Corazza: “Fosse dipeso da me non sarei andato via, io e la mia famiglia a Reggio siamo stati divinamente”

“A Reggio io e la mia famiglia ci siamo trovati divinamente. Venivo da un infortunio, ho deciso di rilanciarmi lì ed è stata la scelta giusta: un pubblico che ti faceva sentire tutta la sua passione e il suo affetto, con 8/9000 presenze a partita. Per me poi giocare al sud, lontano da casa (è nato in Friuli, ndr), è stata un’esperienza totalmente nuova e positiva“.

Simone Corazza, a pochi giorni dalla doppietta rifilata alla sua ex squadra, ha parlato di Reggio in un’intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com.

“E poi – ha proseguito – la mia esultanza, con le due dita puntate sulle guance, a mimare il personaggio di Joker, era nata proprio lì, poco dopo l’uscita del film; i tifosi della Reggina mi hanno dato anche il soprannome che mi porto ancora dietro, “Joker”, appunto. Mi sembrava irrispettoso esultare in quel modo davanti a loro, che anche in questa occasione si sono dimostrati eccezionali nei miei confronti“.

Poi le scelte. La Reggina punta su Lafferty e Vasic e lascia in Serie C l’attaccante: “Se fosse dipeso da me, da Reggio – ha rivelato – non me ne sarei andato; ho dovuto accettare una decisione societaria, mettendomi il cuore in pace. E ho scelto di ripartire da Alessandria per il prestigio del club, il calore dei tifosi, l’ambizione di tornare in B. Che era quello che volevo fare anche io, per dimostrare di valere la categoria“.