Reggina, com’è cambiata la classifica nelle ultime quattro giornate? I numeri

Dal derby di Cosenza in avanti la Reggina è finita in un tunnel. Quattro sconfitte consecutive che fanno cinque nelle ultime sei giornate se si vuole allargare lo sguardo. Tuttavia, questa emorragia di risultati ha portato gli amaranto dall’essere in corsa per le posizioni che valgono la promozione diretta ad essere in una specie di limbo. Una casella in cui tornare a fare subito risultati può equivalere a tornare a sognare, restare dentro il tunnel può invece alimentare posizioni di bassa classifica.

Ma come sono andate le altre nelle ultime quattro partite? Quasi tutti, eccetto il Crotone, hanno recuperato punti agli amaranto. I pitagorici hanno perso sempre come la squadra di Aglietti. Lo stesso Cosenza, avendo ottenuto un pareggio, ha fatto meglio, sebbene completi il quadro di un momento terribile per tutte le squadre calabresi.

Ecco la classifica delle ultime quattro giornate:

Monza 10

Pisa 10

Benevento 9

Ascoli 8

Lecce 8

Perugia 8

Cremonese 7

Alessandria 6

Ternana 6

Cittadella 6

Brescia 6

Spal 6

Pordenone 4

Frosinone 4

Vicenza 3

Parma 3

Como 2

Cosenza 1

Reggina 0

Crotone 0