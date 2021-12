Reggina, Bianchi: “Con l’Alessandria conta vincere, non importa come”

“Nella partita con la Cremonese siamo partiti intimoriti nel secondo tempo e poi abbiamo perso tre partite che non andavano perse”. Così Nicolò Bianchi, ai microfoni di Buongiorno Reggina, ha raccontato cosa è accaduto dall’intervallo dei grigiorossi che è stato seguito dalla rimonta lombarda e da altre tre sconfitte consecutive.

“Dobbiamo guardare – ha proseguito il centrocampista – solo a domenica. È inutile pensare a lungo termine. Le energie fisiche e mentali vanno concentrate sulla gara di domenica. È ovvio che siamo incazzati, perché i primi che perdono siamo noi che andiamo in campo. Quelli che possiamo fare qualcosa siamo noi, però una volta caduti è necessario solo rialzarsi senza pensare troppo. Domenica bisogna vincere non importa come”.

Bianchi ha rivelato da quando le cose vanno male preferisce pensare soltanto al calcio. “C’è un momento in cui la passeggiata sul Corso puoi farla, altre in cui è giusto evitare. Tutti i ventinove la pensano come me. Questa deve essere la nostra forza, il fatto che siamo tutti dalla stessa parte”.