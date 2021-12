Reggina, Bellomo dopo il pari di Como: “Ci stiamo ritrovando”

“Abbiamo dato una risposta a tutti. Dovevamo iniziare a capire la situazione ed il momento. Con calma, tutti uniti, siamo riusciti a fare un risultato positivo. Vincere sarebbe stato un balzo un più, ma anche un punto può fare la differenza”.

Così Nicola Bellomo ai microfoni di Reggina Tv. “Quando sei in vantaggio, e perdi sempre, si va un po’ in bambola. Volevamo portarla a casa. Dispiace per il cambio di allenatore, in campo andiamo anche noi. Adesso ci stiamo ritrovando e dobbiamo tornare ad essere quelli di qualche partita fa”.

Arriva il Brescia: “Puntano a vincere, ma in B sappiamo come vanno le cose. Questo punto ci ha restituito morale e ora andremo in campo per i tre punti”.