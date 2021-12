Reggina: aria di avvicendamento in porta?

Momento negativo, porte chiuse e nuovo allenatore rendono la vigilia di Como-Reggina un momento in cui è difficile ipotizzare quali cambiamenti potrà avere la formazione titolare della Reggina.

La conferenza stampa di Mimmo Toscano ha lasciato intendere che ci sono valutazioni in corso anche per il ruolo di portiere, dove Turati era riuscito a prendersi il posto da titolare di Micai.

L’ex Salernitana, prima di farsi scalzare dal giovane collega, non aveva demeritato, ma era caduto in una ingenuità che gli era costata l’espulsione a Pisa.

Aver lasciato la squadra in dieci con una partita ancora in bilico lo ha praticamente messo fuori gioco. Turati che, male non aveva fatto fino alla gara con l’Alessandria, potrebbe anche lasciargli nuovamente il posto.