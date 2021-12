Reggina, Aglietti :”Veniamo puniti al primo errore, siamo tutti sotto esame”

“C’è poco da dire. A Benevento abbiamo fatto peggio a livello di prestazione, si nota la nostra poca serenità nel cercare le giocate. Di fronte avevamo una squadra che stava bene, era libera. Questo aspetto lo abbiamo un po’ perso . I gol nascono da palle perse nostre. Fino al gol loro la partita era stata equilibrata, in questo momento veniamo puniti al primo errore. Il risultato che ci serve per ripartire dobbiamo trovarlo noi”.

Così ha parlato Alfredo Aglietti al termine di Lecce-Reggina. “Quando perdi – ha aggiunto – quattro partite di fila non va bene. Non è solo un discorso tecnico, ma un discorso generale. Dobbiamo farci tutti quanti un esame di coscienza. Abbiamo fatto il ritiro, non è servito tanto sotto il profilo del risultato. Io ai ragazzi ho poco da dire sul piano del lavoro. Si applicano, cerchiamo di fare le cose che abbiamo preparato e la squadra non mi ha deluso. In questo momento siamo tutti sotto esame, ma sono convinto che abbiamo le capacità di risollevarci”.

E sull’atteggiamento iniziale guardingo: “Se tu dai campo al Lecce rischi di facilitarli. Non è un caso che i gol, soprattutto il secondo, sono nati da una ripartenza. È anche vero che la palla gol per andare in vantaggio l’abbiamo avuta noi”.