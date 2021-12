Reggina, a Como altra invasione amaranto

Como è in Lombardia, dove tra emigrati e figli di emigrati si è una posizione di facile raggiungibilità per una folta comunità di reggini che vivono al Nord. E, unitamente a quelli che partiranno da Reggio, la Reggina rischia di giocare in casa al Sinigaglia.

Sono bastate quattro-cinque ore per polverizzare i circa 400 biglietti messi a disposizione dalla società lariana nel settore ospiti. L’assenza di restrizioni ha consentito, fino al momento, ai tifosi amaranto di acquistare i biglietti nel settore più vicino al settore ospiti e quella zona è ugualmente sold out.

Difficile che si tratti di tifosi di casa, considerato che non avrebbe senso acquistarlo in una posizione defilata. I tifosi amaranto presenti dovrebbero superare facilmente il migliaio, con buona possibilità che si vada oltre considerato che mancano ancora un paio di giorni per acquistare i tagliandi.

Il Como fino ad ora ha mantenuto una media di 2600 spettatori, ma nelle ultime gare ha fatto registrare anche 1600 presenze. Dati che testimoniano quanto i tifosi della Reggina potranno farsi sentire.