Lecce-Reggina, le probabili formazioni

Si va in campo alle ore 16.16 per Lecce-Reggina. Una sfida che vede le due squadre arrivare al match con uno stato d’animo sensibilmente diverso. I salentini non perdono da quattordici partite e viaggiano verso la possibilità di giocarsi fino alla fine la promozione diretta, gli amaranto invece hanno ceduto in quattro delle ultime cinque partite.

Tra i padroni di casa si registrano le assenze di Tuia, Paganini, Vera, Pisacane. ma la vera notizia è il recupero al centro dell’attacco di bomber Coda.

Nella Reggina out Menez, Ejjaki e Franco. Ballottaggio tra Ricci e Cortinovis. Qualora dovesse prevalere il primo nella sfida per una maglia da titolare, il calciatore barese andrebbe a fare la mezzala

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. Allenatore Baroni

Reggina (4-3-3): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Crisetig, Hetmaj; Ricci, Galabinov, Rivas. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Volpi