La Reggina, il mercato ed i primi rumors

Pausa dal calcio giocato ed è inevitabile che, arrivati a questo punto, si parli prevalentemente di calciomercato. Soprattutto per una squadra come la Reggina che, cammin facendo, ha mostrato di avere significative lacune. Problemi emersi anche per quello che è stato il rendimento deludente di alcuni elementi.

E già ci sono i primi rumors in entrata. Ha fatto notizia il fatto che, ad esempio, Antonino Ragusa attraverso i social abbia mostrato la sua presenza a Reggio. L’ex attaccante del Brescia e della stessa a Reggina, però, sullo Stretto è di casa, essendo di Taormina e avendo legami personali con la città della Fata Morgana.

Tuttavia, è stato un obiettivo della Reggina negli ultimi giorni di mercato della passata sessione trasferimenti e lo è stato certamente anche fino a qualche settimana fa fa. Era, infatti, considerato il calciatore che poteva agire da seconda punta e all’occorrenza fare l’esterno alto.

Nell’ultimo giorno del mercato estivo se fosse uscito qualche over in più sarebbe probabilmente arrivato, tenuto conto che a Verona era fuori dai programmi. Ed infatti fino ad ora non ha mai giocato.

Con l’Hellas, tra l’altro, anche in autunno la Reggina avrebbe chiesto informazioni su un altro calciatore che stava avendo poco spazio in gialloblu: Matteo Cancellieri. Si tratta di un altro esterno offensivo classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Rona. Per lui fino al momento solo spezzoni di partita (pochi).

Non è ancora chiaro se con l’arrivo di Toscano gli obietti cambierebbero di molto gli obiettivi di mercato, ma certo è che si tratterebbe di due profili compatibili con quelle che sono i problemi della squadra.