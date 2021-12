La Reggina cade anche a Lecce, la situazione si fa complicata

di Pasquale De Marte – Sono quattro sconfitte consecutive. Cinque nelle ultime sei. I numeri della Reggina dopo la sconfitta di Lecce si fanno più allarmanti, ancor di più quanto non possa essere perdere una partita in casa della nuova capolsita capolista.

Gli amaranto al via del Mare hanno perso mostrando lacune ad ogni livello. Nei due gol subiti è mancata la giusta lettura delle situazioni e per oltre un’ora di gioco si è vista una squadra che si è mostrata incapace di arrivare a portare la palla nell’area di rigore avversaria.

E nel calderone delle valutazioni, soprattutto negative, ci sono tanti fattori che preoccupano: il momento pessimo di alcuni giocatori (Rivas, ad esempio), una proposta offensiva ripetitiva e prevedibile e la sensazione che ogni partita sia contraddistinta da avversari che vanno al doppio della velocità.

Reggina al piccolo trotto, il Lecce avanti

La Reggina, come ha detto Aglietti alla vigilia, non è andata a giocarsela per lo 0-0. Tuttavia, quasi da subito è apparsa netta la sensazione che gli amaranto non avessero grande interesse ad alzare i ritmi della partita. Una necessità forse detta dalla struttura di squadra, ormai da tempo rivelatasi troppo macchinosa al cospetto di squadre dotate di elementi frizzanti.

Come, ad esempio, i due esterni offensivi del Lecce: Di Mariano a sinistra e Strefezza a destra. Nelle poche occasioni in cui sono stati innescati hanno dato l’idea di poter fare la differenza già nel primo tempo. E non è un caso che, alla fine, il gol che ha portato avanti i salenti sia nato da una giocata traversale. Traversone dalla corsia mancina, torre di Coda e zampata vincente di Gargiulo. Tutto molto bello, ma forse troppo facilitato dalle errate letture di tutta la difesa amaranto.

In precedenza si erano registrate un’occasione per parte: un doppio tentativo dei padroni di casa con conclusioni ravvicinate di Gargiulo e Maer ostacolate dalla difesa amaranto e poi un pallonetto fuori misura di Cortinovis lanciato da una torre di Montalto. Il centrocampista amaranto, in quella circostanza , ci è arrivato con il passo lungo.

È stata quella l’unica occasione in cui la Reggina ha messo la testa nell’area di rigore avversaria, per effetto di una rara occasione in cui gli amaranto sono riusciti a portare efficacemente il pressing sui portatori di palla avversari. Nel finale di tempo un tentativo con il mancino di Strefezza ha portato gli ospiti ad andare vicini al 2-0.

Sarebbe stato troppo per una Reggina che aveva tenuto bene il campo al cospetto di una squadra che ha, però, dimostrato di averne di più sul piano tattico, tecnico e fisico.+

Il Lecce la chiude, la Reggina tira solo con la disperazione

Colpevole anche in occasione del secondo gol la fase difensiva della Reggina. Una ripartenza giallorossa rifinita da Strefezza ha tagliato in due gli avversari, palla filtrante del bomber giallorosso a premiare l’incursione di Majer che davanti a Turati non ha sbagliato.

Da quel momento in avanti il Lecce ha iniziato a giocare sul velluto, continuando a mostrare grande capacità di tenere alto il livello della concentrazione.

La Reggina, più con la forza della disperazione che con una strategia efficace, ha avuto un paio di palle per ottenere il punto del 2-1. In due occasioni Gabriel ha avuto la meglio su due conclusoni ravvicinate di Galabinov e Ricci.

SERIE BKT, 16ª GIORNATA

LECCE-REGGINA 2-0

Marcatori: 27′ Gargiulo, 61′ Majer.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand (85′ Helgason), Majer (77′ Blin); Strefezza (85′ Listkowski), Coda (42′ Olivieri), Di Mariano (77′ Rodriguez). A disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Bjarnason, Bjorkengren, Barreca, Calabresi. Allenatore: Baroni.

Reggina (4-3-3): Turati; Adjapong, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig (70′ Bianchi), Cortinovis (70′ Tumminello); Bellomo (60′ Ricci), Montalto (60′ Galabinov), Rivas (75′ Liotti). A disposizione: Micai, Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Gavioli, Laribi, Denis. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo. Assistenti: Pietro Dei Giudici di Latina e Luca Mondin di Treviso. IV ufficiale: Davide Moriconi di Roma 2. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

Note – Spettatori 9 026, di cui 72 ospiti. Ammoniti: Crisetig (R), Cionek (R), Di Mariano (L), Bellomo (R), Espulsi: Calci d’angolo: 5-6. Recupero: 1’pt; 4’st.