La tifoseria della Reggina, dagli spalti del Sinigaglia di Como, lancia un messaggio chiaro a pochi giorni dall’esonero di Alfredo Aglietti.

“Noi – recita la scritta esposta – siamo con te… in bocca al lupo mister Aglietti” . Un attestato di stima per un uomo che ha fatto la storia del club amaranto e che, per primo, avrebbe voluto che le cose potessero andare meglio di come sono andate.

Lo stesso Gallo ha sottolineato come alla fine si sia trovato a pagare responsabilità non sue.