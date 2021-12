Como-Reggina, Toscano: “Soddisfatto per la risposta che i ragazzi si sono dati, dobbiamo migliorare”

“Sono abbastanza soddisfatto per la risposta che i ragazzi hanno dato a loro stessi. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa. Siamo stati frenetici contro una squadra che esce fuori dalla distanza. Dopo il rigore siamo rimasti in campo, abbiamo ripreso a giocare e creato i presupposti per tornare in vantaggio. Rimasti in dieci abbiamo usato il carattere. La squadra ha sempre dimostrato di avere valori, quando abbiamo sbagliato la gestione abbiamo iniziato a rincorrerli e si fa doppia fatica”.

Ha commentato così Mimmo Toscano la sua prima partita dopo il ritorno sulla panchina della Reggina, bagnato con il pareggio a Como.

“Dentro la partita – ha evidenziato – ci sono delle cose che dobbiamo migliorare. Quando sei compatto ed equilibrato riesci ad essere bravo. Quando perdi equilibrio dai il fianco ad avversari che hanno qualità. In dieci era normale che potessimo soffrire e si deve imparare a soffrire”..