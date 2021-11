Toscano su Cosenza-Reggina: “La differenza l’ha fatta la panchina amaranto”

Mimmo Toscano ha vissuto Cosenza-Reggina al San Vito Marulla. Il tecnico è reggino, ha vinto da calciatore e da allenatore con entrambe le maglie. E del derby ha parlato da ospite della trasmissione di LaCTv Tuttigol.

“Il primo tempo è stato equilibrato. Poi nel secondo tempo è uscita fuori la profondità della rosa della Reggina. I cambi amaranto hanno alzato il ritmo della gara, hanno costretto il Cosenza a fare una partita molto più difensiva e le assenze sono pesate più del dovuto .Credo che i rossoblu abbiano fatto il massimo che potevano fare”.

Toscano ha, inoltre, condiviso l’idea iniziale di Aglietti secondo cui è stato importante non prendere gol dal Cosenza.

“Andare – ha dichiarato il tecnico – sotto poi fai fatica a riprenderla per come gioca il Cosenza. Ti concede pochi spazi e per come riparte può fare male”.