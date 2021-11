Sei anni fa il pareggio della Reggina a Scordia (VIDEO)

Una trentina di tifosi al seguito in un turno infrasettimanale di Serie D e una partita che fece dire addio ai sogni di gloria amaranto. Andò così per la Reggina (pardon, per l’Asd Reggio Calabria) che non riuscì a battere a domicilio i siciliani che disputarono una grande partita.

A realizzare il gol del pareggio fu Nicola Arena, uno dei top player acquistati per la categoria da una società amaranto che ripartiva dalle ceneri di un fallimento.

Un gol su rigore per l’attaccante, la cui avventura a Reggio durò pochi mesi.

Ecco il video di tempi che sembrano lontanissimi, senza poi esserlo, da quell’11 novembre 2015.