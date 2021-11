Reggina, Tumminello ne fa 4 al Gallico Catona: otto reti degli amaranto

L’allenamento congiunto tra Reggina e Gallico Catona si conclude 8-0. Buone indicazioni per mister Aglietti, specie dal reparto offensivo, avendo mandato in gol tutti gli effettivi che si sono alternati in avanti. Le reti sono state realizzate da Galabinov (doppietta) e Montalto nel primo tempo, mentre nella ripresa da Denis e Tumminello (4).