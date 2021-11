Reggina, la saggezza di Cortinovis: “Bilancio ancora positivo, pensiamo partita per partita”

Alessandro Cortinovis al 90′ di Reggina-Cremonese ha avuto la palla del pareggio. Un 2-2 che forse sarebbe stato troppa grazia per una Reggina apparsa inferiore della Cremonese, almeno nei novanta minuti di confronto diretto.

“La sconfitta – ha detto il calciatore bergamasco ai microfoni di Pianeta Serie B – non può e non deve compromettere il nostro percorso, dato che stiamo facendo molto bene. Siamo lì a lottare per i primi posti, dunque il bilancio è ancora positivo. Vogliamo subito rifarci, ci attende una sfida avvincente a Benevento. Le cose, sia a livello personale che di squadra, stanno comunque andando bene”.

Sul rapporto con Aglietti: “Ottimo, fin dal primo allenamento mi ha fatto sentire tranquillo. Percepisco ogni giorno la sua fiducia, che cerco di ripagare nel lavoro quotidiano e quando sono chiamato in causa in partita”.

Una delle chiavi per fare bene sarà, evidentemente, non pensare troppo a lungo termine. E Cortinovis quando gli si chiede cosa veda nel prossimo futuro della Reggina dichiara: “È ancora presto, dobbiamo capire quale potrà essere il nostro reale obiettivo. Al momento siamo lì e cerchiamo di rimanerci, poi si vedrà. Ragioniamo partita dopo partita”.