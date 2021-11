“A costo di rovinarmi a livello perenne. Non mi farei sfuggire un’occasione di quel tipo per riuscire a mantenere la promessa che feci trentasei anni fa. Lo posso assicurare”.

Lo ha detto il presidente della Reggina Luca Gallo in occasione della sua partecipazione alla trasmissione Buongiorno Reggina quando gli è stato chiesto se, qualora la squadra dovesse essere in corsa per le prime posizioni, la società sarebbe pronta a rafforzarsi per iniziare a duellare con le squadre più quotate.