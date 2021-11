Reggina, Caserta: “Felice per la vittoria del Benevento, un po’ meno per la mia squadra del cuore”

“Sono contento per la vittoria della mia squadra, un po’ meno per la mia squadra del cuore”. Fabio Caserta, a fine gara, alla gioia per la netta vittoria dei suoi contro la Reggina, non ha nascosto ancora una volta la sua passione per i colori amaranto.

“Non ho visto – ha evidenziato – una Reggina arrendevole. Oggi bisogna dare i meriti del Benevento contro una signora squadra”.

Il tecnico di Melito Porto Salvo ha, inoltre, rivelato come in un momento difficile abbia voluto far salire in Campania la madre che gli ha portato fortuna, pur essendo anche lei legata ai colori amaranto.

E poi tornando sul club amaranto: “Io seguo la Reggina perché sono piccolino. Aglietti è stato il mio idolo La squadra è costruita molto bene, è quadrata ed ha una rosa di categoria. Lotterà fino ai play off per la fine”.