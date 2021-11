Reggina-Ascoli, sfida particolare per De Lillo

Si gioca alle 20.30 Reggina-Ascoli. Gara importante per gli amaranto e per i marchigiani, ma ci sarà chi avrà un tema in più tra i motivi di interesse

Il general manager Fabio De Lillo ha origini marchigiane, ma anche e soprattutto che è un super tifoso del sodalizio bianconero.

A riportare le dichiarazioni di Marco De Lillo, medico, è il portale CalcioAscoli: “Sono da sempre tifoso dell’ Ascoli, l’ unico di sette fratelli. Certo questa volta avrò il cuore diviso a metà. La Reggina è una squadra forte con una rosa ampia, con un allenatore esperto come Aglietti. L’ Ascoli non si deve fidare del fatto che i calabresi stanno attraversando un momento negativo”.