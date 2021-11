Reggina-Ascoli: le probabili formazioni. Calcio d’inizio alle 20.30

Alfredo Aglietti cambia. Contro l’Ascoli, questa sera alle 20.30, si registrerà qualche variazione nello schieramento tattico. Il riferimento va in particolare alla possibilità che possa essere schierato un calciatore che possa fare da raccordo tra centrocampo ed attacco, rinunciando ad una delle due punte pesanti.

In tal senso il candidato principale a giocare è Cortinovis, con Galabinov che rischia in favore di Montalto. Hetemaj è destinato a riprendersi il posto da titolare. Qualche dubbio in difesa dove Lakicevic potrebbe tornare nell’undici titolare.

Le formazioni:

Reggina (4-2-3-1): Turati, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos , Di Chiara; Crisetig, Hetemaj; Laribi, Cortinovis, Rivas; Montalto. Allenatore: Aglietti

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlnitis, Felicioli; Eramo, Buchel, Maistro; Sabiri; Dionisi, Iliev. Allenatore: Sottil.