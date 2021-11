Reggina, Aglietti sulla questione portiere: “Micai ha fatto una sciocchezza e la sta pagando sulla sua pelle”

Da quattro partite Stefano Turati è il portiere titolare della Reggina. Nonostante la giovane età l’estremo difensore del Sassuolo si è preso la porta sfruttando il rosso che il numero uno Micai aveva rimediato a Pisa per un colpo a gioco fermo dato ad un avversario.

“La scelta – ha dichiarato Aglietti – era ricaduta su Micai per l’esperienza, la forza, la preparazione. Io avevo scelto lui. La partita di Pisa ha spostato gli equilibri, Turati è entrato ed ha fatto bene. Non avevo dubbi sulle sue qualità, adesso tocca ad Alessandro lavorare ed aspettare il suo turno. In questo momento Turati sta bene, non c’è motivo di cambiare. Dispiace perché Alssandro ha fatto una sciocchezza Pisa, la sta pagando sulla sua pelle, su certe situazioni bisogna pensare di più. Il campionato a lungo, deve aspettare la sua chances, sperando che non nasca da un errore come quello da lui fatto”.