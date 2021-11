Reggina, Aglietti su Rivas: “Non posso sprecare sempre una sostituzione”, torna Adjapong

Vigilia di Cosenza-Reggina. Alfredo Aglietti ha parlato prima della rifinitura della squadra e lo ha fatto anche facendo il punto sulle condizioni generali della squadra.

Non sta brillando Rigoberto Rivas, ma al momento paiono esserci motivazioni legate a questioni fisiche. “Sia a Perugia che l’altro giorno con il Cittadella – ha evidenziato il tecnico – mi ha chiesto il cambio. Questo non va bene: o si sta bene o si sta male. È giusto che se uno non si senta al 100% alzi il braccio. Non è una cosa gravissima, ma si deve mettere a posto perché non posso sprecare sempre una sostituzione. In questo senso dobbiamo anche dare garanzie, perché quando faccio una scelta qualcuno resta fuori. Dopo Cosenza ci sarà la sosta e avremo la possibilità di rimettere in carreggiata anche Rigo che in 20 giorni ha più volte fatto il giro del mondo”.

Parole che lasciano intendere come il calciatore potrebbe partire dalla panchina. Lì dove tornerà finalmente Adjapong.