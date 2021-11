Mercato Reggina: gennaio è vicino, le prime verosimili voci sulle manovre di Taibi

Sta per tornare il campionato e si è entrati nella seconda metà di novembre. Questo significa che tra un mese e mezzo si ripartirà con il calciomercato, ragion per cui diversi operatori di mercato stanno iniziando a lavorare sotto traccia per muovere le pedine ed anticipare la concorrenza.

Arriva, ad esempio, la voce che il Cosenza si sarebbe mosso per avere Vasco Regini. I discorsi, rivelati dal portale CosenzaChannel, sono compatibili sia con i rumors legati alla strategia amaranto che a quelle silane.

Ai lupi manca esperienza e calciatori di categoria, anche superiore, come il difensore ex Sampdoria. La Reggina ha necessità di liberare caselle over per fare spazio a nuovi arrivi o ad un centrocampista che potrebbe essere Faty e nel settore dei centrali di difesa la coppia Cionek-Stavropoulos sembra definire gerarchie chiare riducendo il minutaggio degli altri.

Le soluzioni di ripiego sono Loiacono e lo stesso Regini, con il primo che viaggia verso il rinnovo oltre ad avere la fascia da capitano.

Sarà da valutare, inoltre, se a quel punto la società si muoverà per prendere un calciatore che sia under con qualche stagione di B e che possa dare più garanzie di Amione, finora mai utilizzato.

Per Aglietti e i suoi non è certo il momento di pensare a gennaio e , per fortuna, uno come Regini ha l’esperienza per gestire al meglio le voci sul suo futuro.