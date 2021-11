Giacchetta :”Sarà strano non tifare per la Reggina, per la maglia amaranto ho sempre dato tutto”

“A Reggio ci sono sempre andato poco in tribuna. Sarà un’emozione nuova. Non tifare la squadra amaranto sarà una sensazione nuova e diversa”.

Sono le parole con cui Simone Giacchetta ha ammesso che domenica al Granillo non sperare che a vincere siano quelli in amaranto sarà cosa strana. Il direttore sportivo della Cremonese arriva a Reggio da avversario e sarà strano per lui che in amaranto ci ha vissuto vent’anni.

“Ho avuto la sensazione – ha rivelato – che rappresentassi una certezza per i tifosi della Reggina. Non perché fossi bravo, ma dal punto di vista della presenza, del carattere e della mentalità mi consideravo un giocatore importante. Questo mi è stato riconosciuto. A distanza di anni nei miei confronti c’è grande affetto e stima. Tutta la città lo ha capito, in qualche modo ero un’assicurazione per quello che poteva succedere”.